Москва, 18 декабря, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин призвал страны Содружества независимых государств (СНГ) сохранить общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием. Об этом российский лидер сказал в обращении к участникам заседания СНГ 18 декабря, опубликованном на сайте Кремля.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Президент отметил, что заседание глав правительств стран-членов СНГ посвящено важной для содружества теме — развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. По словам Путина, именно многовековая общая история стран и народов СНГ, а также тесная культурная и духовная взаимосвязь стала прочным фундаментом, на котором строятся интеграционные процессы в рамках организации.

«Думаю, вы согласитесь, что нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача — максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием», — отметил глава государства.

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Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 18 декабря.

Перед заседанием премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с главами правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Мишустин и его коллеги из СНГ обошли экспозиции Свердловской, Челябинской, Ленинградской областей, а также стенд Санкт-Петербурга.