Минск, 8 октября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавние изменения в ядерной доктрине России, связав их с укреплением позиции Москвы и Минска. Об этом он сообщил журналистам в Кремле перед заседанием Совета глав государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) 8 октября.

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«Усиление той позиции, которую мы почувствовали давно. Красные линии для применения ядерного оружия остаются прежними. Граница государственная», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что Россия и Белоруссия заняли эту позицию ещё когда принимали решение о размещение ядерного оружия на белорусской территории. Лукашенко уточнил, что такое оружие будет применено, если кто-то пересечёт государственную границу республики. Но, по его словам, решение будет принимать не Минск.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Обновлённая редакция предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что корректировки обновлённой доктрины подготовлены и будут оформляться. По словам Йенса Столтенберга, покинувшего пост генсека НАТО, изменения российской ядерной доктрины не требуют перемен в политике альянса.

8 октября заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами.