Брюссель, 30 сентября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Произведённые Россией изменения национальной ядерной доктрины не требуют перемен в политике НАТО по этому вопросу. Об этом 30 сентября заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, покидающий этот пост, в интервью агентству Reuters.

Matt Rourke/AP/TASS Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Он заявил, что НАТО не зафиксировало каких-либо изменений в ядерной доктрине РФ, «которые требуют каких-либо изменений со… стороны [альянса]», — говорится в публикации.

Столтенберг также призвал страны — члены блока продолжать помощь киевскому режиму, не поддаваясь на якобы имеющую место «ядерную риторику» со стороны России.

«Всякий раз, когда мы наращивали помощь в виде новых видов вооружений — танков, дальнобойного оружия или [истребителей] F-16, — Россия пыталась предотвратить это. У неё не получилось, и этот последний пример не помешает помощи Украине со стороны союзников по НАТО», — отметил генсек альянса.

При этом, говоря о поставках украинским боевикам западных вооружений большой дальности, Столтенберг заявил, что у НАТО нет «волшебного средства», способного изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 25 сентября предложил обновить ядерную доктрину России в части определения условий применения этого вида вооружений. Российский лидер уточнил, что в новой доктрине агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке такового, будет считаться совместным нападением на российскую территорию.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 29 сентября отметил, что трезвые головы на Западе услышали сигналы президента РФ. Он уточнил, что степень вовлечённости Запада в конфликт на Украине продолжает возрастать и там всё ещё выражают намерение и дальше пытаться обеспечить победу Киеву.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 27 сентября рекомендовал нервно отреагировавшим на заявление Путина по ядерной доктрине лидерам стран успокоиться и действовать без странных эмоций. Он также призвал их действовать в интересах собственных государств.