Москва, 29 сентября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Корректировки обновлённой ядерной доктрины России подготовлены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам представителя Кремля, на принятие корректировок доктрины повлияла международная обстановка, нагнетание напряжённости в отношениях с РФ, участие ядерных держав в конфликте на Украины на стороне Киева, а также продвижение инфраструктуры НАТО у границ России.

«Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться», — сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября президент РФ Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.

Изменение ядерной доктрины России — это «событие, которого ждали», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Теперь есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», добавил он.