Москва, 8 октября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 октября обсудит с членами правительства развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения и программы модернизации первичного звена. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин во время совещания

«9 октября Владимир Путин в формате видеоконференции проведёт совещание с членами правительства. Основная тема обсуждения — развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения и программы модернизации первичного звена», — говорится в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

Отмечается, что с докладом выступит глава Минздрава Михаил Мурашко.

Кроме того, на совещании будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Путин в обращении к участникам ежегодной итоговой коллегии Минздрава отметил, что позитивные изменения в здравоохранении затронули все регионы, включая новые.

В феврале глава государства поручил продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения. Путин добавил, что необходимо учесть ранее данные поручения и результаты контроля за реализацией в 2022–2023 годах основных мероприятий, предусмотренных соответствующими региональными программами.