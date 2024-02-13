Москва, 13 февраля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

До 15 октября правительство должно представить предложения по продолжению модернизации первичного звена здравоохранения. При этом необходимо учесть ранее данные поручения и результаты контроля за реализацией в 2022–2023 годах основных мероприятий, предусмотренных соответствующими региональными программами.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года заявил, что продление модернизации первичного звена здравоохранения войдёт в его предвыборную кампанию.

В августе 2019 года президент Владимир Путин провёл специальное совещание по модернизации первичного звена здравоохранения. Он отметил, что в этом звене наблюдается провал, мешающий достижению целей национального проекта «Здравоохранение», и заявил о необходимости немедленных изменений. В частности, глава государства обратил внимание на нехватку примерно 25 тыс. врачей и 130 тыс. человек среднего медицинского персонала. Он также указал на проблему стремительного устаревания материальной базы поликлиник, которая во многих регионах не обновлялась ещё с советских времён.