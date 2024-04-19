Москва, 19 апреля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Позитивные изменения в здравоохранении затронули все регионы, включая новые, следует из обращения президента России Владимира Путина к участникам ежегодной итоговой коллегии Министерства здравоохранения, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава.

Алексей Насыров/РИА Новости

«Позитивные изменения затронули все регионы страны, включая наши исторические территории», — отметил Путин.

Глава государства отметил, что практически везде открываются после капитального ремонта и строятся новые детские больницы и реабилитационные центры, кардиологические отделения, онкологические диспансеры, создаются новые российские лекарственные препараты, тест-системы, отечественное медицинское оборудование.

Как подчеркнул российский лидер, очень важно готовить квалифицированные кадры врачей, медсестёр, других специалистов, совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей, использовать практику целевого набора по наиболее востребованным направлениям.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале глава государства поручил продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения. Путин добавил, что необходимо учесть ранее данные поручения и результаты контроля за реализацией в 2022–2023 годах основных мероприятий, предусмотренных соответствующими региональными программами.

Президент также поручил повысить с 1 апреля окладную часть зарплат медиков.

В марте правительство по поручению Путина повысило спецвыплаты для медиков в небольших населённых пунктах. Социальные выплаты предоставляются дополнительно к зарплате.