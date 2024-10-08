Москва, 8 октября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поинтересовался у главы МИД Армении Арарата Мирзояна, есть ли у них в стране квадроберы.

Telegram/МИД России Сергей Лавров и Арарат Мирзоян

«У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные», — спросил российский министр своего коллегу перед переговорами президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кремле.

Мирзоян ответил, что в курсе о существовании движения квадроберов. При этом посол Армении в Москве Гурген Арсенян добавил, что в Европе квадроберов определяют в качестве отдельного гендера.

Ранее депутат Госдумы России и соавтор законодательной инициативы Яна Лантратова в беседе с ИА Регнум отмечала, что дети, увлёкшиеся квадробингом, являются жертвами пропаганды, а не преступниками. Законопроект о запрете пропаганды данного движения призван предотвратить проникновение деструктивных идей в молодежную среду.

3 октября депутат Госдумы Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов или привлекать к административной ответственности. Его идею поддержал член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.