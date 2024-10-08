Брюссель, 8 октября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Европейский совет утвердил новый пакет антироссийских санкций, сообщается в заявлении, опубликованном в заявлении Совета ЕС.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Эта новая система позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства РФ, которые подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран», — отмечено в тексте.

Таким образом в Европе планируют противостоять «гибридным угрозам со стороны России», сказано в заявлении, среди которых названы «подрыв избирательных процессов, нарушение работы критической инфраструктуры и экономических процессов, кибератаки, дезинформация, инструментализация мигрантов» и другие действия.

Среди самих ограничений в публикации указывается заморозка российских активов и запрет на въезд на территорию Европы определённым лицам из РФ.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что масштабное воровство российских активов окончательно обнулит доверие мирового сообщества к Евросоюзу.

17 сентября Евросоюз сообщил о направлении 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России на закупку вооружений для Украины.

16 сентября американская газета Politico написала, что Еврокомиссия и большинство стран ЕС выступили в поддержку продления заморозки суверенных активов России раз в три года. Данный вариант был предложен для выполнения требований США о предоставлении Брюсселем гарантий сохранения блокировки российских активов в ближайшее время.