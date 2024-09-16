Вашингтон, 16 сентября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Еврокомиссия и большинство стран Евросоюза поддержали предложение продлевать заморозку суверенных активов России раз в три года, сообщила 16 сентября американская газета Politico, ссылаясь на данные двух европейских дипломатов.

Global Look Press

По информации издания, этот вариант предложили, чтобы выполнить требования США о предоставлении гарантий, что российские активны не разблокируют в ближайшее время. Это необходимо Вашингтону для предоставления Украине кредита на $50 млрд под залог средств РФ.

Сообщается, что в Брюсселе также обсудили идеи продлевать заморозку активов РФ раз в пять лет при поддержке большинства, а не всех стран, чтобы Венгрия не могла заблокировать принятие решения. Кроме того, был предложен вариант каждые три года пересматривать все антироссийские санкции. По текущим правилам голосование о блокировании российских средств проходит каждые полгода.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября министерство обороны Франции заявило, что республика получит из доходов от замороженных российских активов €300 млн. Деньги планируют направить на развитие промышленности в стране, чтобы поставлять киевскому режиму средства противовоздушной обороны и артиллерии.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 10 сентября назвал «банальным ворьём» страны Запада. Они давно бы присвоили российские активы, если бы были уверены в безнаказанности, отметил он.

МИД РФ в августе заявил, что заморозка российских активов обязательно негативно отразится на международном положении евро. Министерство также напомнило, что блокирование суверенных средств является грубейшим нарушением базовых международных норм.