Москва, 8 октября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили две контратаки ВСУ под Курском, сообщает 7 октября Минобороны России в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения ВСУ, отметили в ведомстве, дважды пытались контратаковать в направлении населённых пунктов Любимовка, Плёхово и Русское Поречное. Кроме того, ВС РФ сорвали попытки атак в направлении Ольговки.

«В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль», — говорится в сообщении.

В ходе наступательных действий подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение противнику у Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плёхово.

Авиация и артиллерия нанесли поражение украинским силам в районах населённых пунктов Богдановка, Дарьино, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Украинские войска, добавили в ведомстве, за сутки потеряли более 200 бойцов на курском направлении, их потери за весь период с начала вторжения на территорию Курской области превысили 21,2 тыс. бойцов. В общей сложности уничтожено 136 танков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.