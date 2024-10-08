Нью-Йорк, США, 8 октября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Российские войска нашли действенный способ ударов по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников, пишет New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА Регнум

«Российские воздушные атаки за последний месяц или около того в основном проводились с использованием беспилотников, что, по словам военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинской ПВО перед запуском более мощных воздушных атак с использованием большего количества ракет», — уточнили в издании.

Согласно информации в публикации, за счёт использования дронов ВС РФ, во-первых, вынуждают ВСУ тратить боеприпасы на их уничтожение, а, во-вторых, таким образом Москва понимает, где находятся средства ПВО противника.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября украинский беспилотник атаковал школу в Белгородской области. По данным SHOT, пострадавших нет. В течение ночи на 7 октября над территорией пяти регионов России силами противовоздушной обороны был уничтожен 21 БПЛА ВСУ, об этом сообщило Минобороны РФ.

4 октября Минобороны также сообщило, что ВС РФ с помощью дрона «Иноходец» уничтожили арторудие ВСУ в Сумской области и пункт временной дислокации ВСУ в Курской области.