Москва, 4 октября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Российские военные с помощью беспилотника «Иноходец» уничтожили артиллерийское орудие и расчёт БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщило 4 октября Министерство обороны России.

Global Look Press

Во время разведывательных мероприятий военнослужащие российской группировки войск «Север» с помощью беспилотника выявили огневую позицию артиллерийского орудия и расчёт дрона ВСУ в Сумской области в районе лесополосы.

«В результате <…> прямого ракетного удара артиллерийское орудие и расчет беспилотника боевиков ВСУ были уничтожены», — сообщило оборонное ведомство.

Ранее, 4 октября, Вооружённые силы России с помощью беспилотника «Иноходец» уничтожили пункт временной дислокации одного из подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области. Данные объективного контроля подтвердили, что цель уничтожена.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли более 20,2 тыс. военных за всё время боёв на курском направлении.