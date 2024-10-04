Беспилотник «Иноходец» уничтожил пункт дислокации ВСУ в Курской области
Курск, 4 октября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Беспилотный ударный комплекс «Иноходец» уничтожил пункт временной дислокации одного из подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили 4 октября в Министерстве обороны России.
Военные российской группировки войск «Север», проводя разведывательные мероприятия, выявили обустроенный в приграничье пункт временной дислокации ВСУ. Были определены его точные координаты, после чего российские бойцы нанесли точечный удар.
«В результате нанесённого расчётом ударного БПЛА «Иноходец» прямого ракетного удара пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен», — сообщили в ведомстве.
Данные объективного контроля подтвердили, что цель уничтожена.
Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа совершили нападение на Курскую область. Российские военные не дали им прорваться вглубь региона и сейчас вытесняют боевиков из приграничья. При этом ВСУ несут большие потери.
За минувшие сутки они потеряли на курском направлении 350 военных, с момента начала нападения — более 20,2 тыс. человек. За последние сутки ВС России пресекли пять попыток украинской армии прорваться через границу в направлении поселения Новый Путь.
Российский истребитель Су-34 4 октября нанёс с помощью авиационных бомб удар по опорному пункту и личному составу украинского подразделения. Цель была уничтожена.