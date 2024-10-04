Курск, 4 октября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Беспилотный ударный комплекс «Иноходец» уничтожил пункт временной дислокации одного из подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили 4 октября в Министерстве обороны России.

Минобороны РФ/ТАСС

Военные российской группировки войск «Север», проводя разведывательные мероприятия, выявили обустроенный в приграничье пункт временной дислокации ВСУ. Были определены его точные координаты, после чего российские бойцы нанесли точечный удар.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920767" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение ПВД ВСУ беспилотным ударным комплексом «Иноходец»

«В результате нанесённого расчётом ударного БПЛА «Иноходец» прямого ракетного удара пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен», — сообщили в ведомстве.

Данные объективного контроля подтвердили, что цель уничтожена.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа совершили нападение на Курскую область. Российские военные не дали им прорваться вглубь региона и сейчас вытесняют боевиков из приграничья. При этом ВСУ несут большие потери.

За минувшие сутки они потеряли на курском направлении 350 военных, с момента начала нападения — более 20,2 тыс. человек. За последние сутки ВС России пресекли пять попыток украинской армии прорваться через границу в направлении поселения Новый Путь.

Российский истребитель Су-34 4 октября нанёс с помощью авиационных бомб удар по опорному пункту и личному составу украинского подразделения. Цель была уничтожена.