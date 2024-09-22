Вашингтон, 22 сентября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Положение украинских формирований в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) крайне тяжёлое. Об этом заявил командир танкового подразделения 68-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Физик.

Иван Шилов ИА Регнум

«Несмотря на то, что Красноармейск остаётся под контролем Украины, как логистический узел его уже можно назвать потерянным», — приводит его слова The Washington Post.

Он признал, что российские военные отрезали три основные дороги и продвинулись настолько, чтобы иметь возможность контролировать движение ВСУ с помощью артиллерии и беспилотников.

По словам украинского бойца, ВСУ уже не могут собрать достаточно сил и пехоты, чтобы провести контрнаступление, и вынуждены всё время обороняться и медленно отступать.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные перерезали украинским формированиям железнодорожное сообщение с Красноармейском. Он уточнил, что там работают артиллерия и авиация, которые подрывают мосты, чтобы прервать снабжение украинских боевиков в этом районе.

В Красноармейске находится крупный железнодорожный узел, также через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью. Через этот населённый пункт осуществляется сообщение с подконтрольными киевскому режиму городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

20 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что на красноармейском и кураховском направлениях в ДНР сложилась крайне сложная ситуация для украинских формирований. По его словам, на этих участках фронта каждый день идут тяжёлые бои.