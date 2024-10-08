Вашингтон, 8 октября, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Американские разведчики заявили, что Россия хотела бы видеть президентом США Дональда Трампа, а Иран — вице-президента Камалу Харрис. Об этом 7 октября на брифинге для иностранных журналистов сказал представитель аппарата американского директора национальной разведки.

ИА Регнум Харрис, Трамп

По словам представителя разведки, иностранные усилия по подрыву американской демократии не закончатся 5 ноября. При этом разведсообщество заверяет, что Китай не стремится повлиять на американские выборы, а Россия отдаёт предпочтение Трампу.

Иностранные субъекты поставят под сомнение достоверность результатов выборов после закрытия избирательных участков в США, добавил представитель разведки.

Как сообщало ИА Регнум, России безразлично, чем закончатся президентские выборы в США, ведь в Вашингтоне сложился «двухпартийный консенсус» относительно противостояния с РФ, заявил 7 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров. Новому президенту стоило бы сосредоточиться на внутренних проблемах страны, такой точки зрения, по всей видимости, придерживаются и американские избиратели, добавил глава МИД РФ.

Портал Axios 4 октября написал, что действующий президент США Джо Байден признаёт свою непопулярность среди американцев и потому с готовностью отказывается от участия в предвыборных мероприятиях вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис. Уточнялось, что некоторые из союзников действующего президента США отметили, что в последнее время он стал стареть быстрее обычного из-за связанного с его работой стресса и проблем с законом у его сына Хантера.