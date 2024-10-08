Москва, 8 октября, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Дефицит иностранных рабочих испытывают более половины российских компаний. По данным платформы hh.ru и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), к сокращению привлечения мигрантов к работе привели незнание ими русского языка, ограничения по найму иностранцев, сообщила 8 октября газета «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты в России

По оценкам, около 56% компаний испытывают кадровые проблемы из-за отсутствия на рынке труда необходимых специалистов. 38% компаний отметили неспособность претендентов на вакансии сдать экзамен по русскому языку или короткие сроки его сдачи. Чуть менее пятой части компаний жаловались на ограничения при использовании иностранных рабочих, введённые органами власти. Примерно такой же доле компаний мешает запрет на привлечение иностранцев по требуемой специальности или в сфере деятельности организации в целом.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что с начала 2024 года в России аннулировали более 43 тыс. патентов, выданных иностранным гражданам, своевременно не подавшим уведомление об осуществлении трудовой деятельности. Согласно вступившим в силу в январе правилам, иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня выдачи патента обязан уведомить об осуществлении трудовой деятельности тот территориальный орган МВД, который выдал патент. Если уведомление не было подано, этот иностранный работник утрачивает законные основания для нахождения и работы в России. Также это налагает обязанность выезда за пределы страны, неисполнение которой является основанием для принудительной высылки из РФ.

Президент России Владимир Путин призывал власти кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также отмечал, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.