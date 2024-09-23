Москва, 23 сентября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. С начала 2024 года органы внутренних дел аннулировали более 43 тыс. патентов, выданных иностранным гражданам, своевременно не подавшим уведомление об осуществлении трудовой деятельности, сообщила 23 сентября представитель МВД Ирина Волк.

Илья Наймушин/РИА Новости

По сравнению с 2023 годом число аннулированных патентов выросло втрое, написала Волк в своём Telegram-канале.

Согласно правилам, вступившим в силу в январе, иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня выдачи патента обязан уведомить об осуществлении трудовой деятельности тот территориальный орган МВД, который выдал патент, напомнила представитель министерства.

«Если уведомление не подано, это означает утрату иностранным работником законных оснований для нахождения и работы в России. Также это налагает обязанность выезда за пределы Российской Федерации, неисполнение которой является основанием для принудительной высылки из нашей страны», — отметила Волк.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент Владимир Путин заявил, что в России нужно либо повышать производительность труда, модернизируя промышленность, либо ввозить в страну трудовых мигрантов. Другого выхода нет, подчеркнул глава государства. Он призвал создавать современные производства и рабочие места во всех регионах.

В июле Минтруд выступил с предложением запретить мигрантам работать таксистами и курьерами без получения необходимых для этого документов. Планируется, что нормы вступят в силу 1 марта 2025 года.

В августе группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила ограничить право трудовых мигрантов без российского гражданства привозить в страну свои семьи. Авторы подчеркнули, что речь идёт о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в России только на основании трудового договора или патента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил предположение, что законопроект будет поддержан нижней палатой парламента.