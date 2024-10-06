* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 6 октября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Вероятное увольнение главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) может закончиться для киевского режима потерей Донбасса. Такое мнение 6 октября высказал полковник украинской армии в отставке Роман Свитан.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

По словам эксперта, глава украинского минобороны Рустем Умеров боится, что в дальнейшем Буданов может занять его пост и в этом случае под следствием окажется не руководитель ГУР, а сам Умеров, который будет отвечать за провалы ВСУ в зоне боевых действий.

«Если же уберут Буданова, то возможно повторение истории с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, в результате чего Киев потерял контроль над фронтом и вот-вот лишится Донбасса. В этом случае нужно ставить вопрос перед властями, не засиделись ли они?» — привело его слова «РИА Новости».

При этом российский политолог Александр Дудчак предположил, что за возможной отставкой Буданова может стоять руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак, опасающийся самостоятельных фигур в силовом блоке и избавляющийся от них.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября в украинских СМИ появились сообщения о готовящемся увольнении Буданова. Последнего при этом назвали главным оппонентом Ермака.

Издание «Forbes-Украина» 3 октября написало, что в офисе главы киевского режима обсуждают возможное увольнение Буданова, Умерова и главнокомандующего украинскими формированиями Александра Сырского. Отмечалось, что Буданова на его посту может заменить глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Позднее в этот же день находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что опубликованное совместное фото главы киевского режима Владимира Зеленского с Будановым и Умеровым подтверждает слухи об их скорой отставке. По его словам, ранее такого рода совместные фотографии Зеленского были опубликованы незадолго до отставок Залужного и экс-премьера Украины Алексея Гончарука.