Москва, 7 октября, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Экс-футболист Сергей Юран рассказал, что получал угрозы на Украине после того, как решил выступать за сборную России.

Александр Щербак / ТАСС Сергей Юран

Угрозы получали и его родители, которые живут в Луганске.

«Пошли угрозы, когда официально принял приглашение России. Мне письма показывали родители, когда я приезжал. Они даже иногда предлагали мне не приезжать», — сказал «ТатаркаFM» Юран.

Спортсмен за свою карьеру играл за луганскую «Зарю», киевское «Динамо», португальские «Бенфику» и «Спортинг» и московский «Спартак».

Юран возглавлял футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» с апреля 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля «Пари НН» проиграл «Ахмату» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча состоялась в Грозном и закончилась победой хозяев со счётом 5:1. Это поражение стало шестым подряд для нижегородского клуба. Юран возглавлял команду в течение года. Под его руководством «Пари НН» сыграл 43 матча во всех турнирах, 13 раз выиграв, 24 раза проиграв и шесть раз сыграв вничью.

Позднее в этот же день генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил о назревших в команде изменениях, а 29 апреля объявил об отставке Юрана с поста главного тренера нижегородской команды.