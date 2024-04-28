Нижний Новгород, 29 апреля, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Генеральный директор нижегородского футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что главный тренер команды, 54-летний Сергей Юран, отправлен в отставку.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сергей Юран

«Решение совета директоров — принять отставку Сергея Николаевича Юрана. Хочу поблагодарить за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба. Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Хазов», — написал в Telegram-канале гендиректор ФК.

Юран тренировал команду год. За это время нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза проиграла. После 26 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 11-е место.

Одним из последних шести подряд поражений клуба «Нижний Новгород» был матч 28 апреля с «Ахматом» со счетом 1:5.

Сергей Юран родом из Луганска, во время профессиональной карьеры выступал на позиции центрального нападающего. Сыграл 25 матчей за сборную России и забил пять голов.

Юран тренировал различные клубы, в том числе «Спартак», «Алмаз», «Динамо» (Ставрополь), «Шинник», «Химки» и другие.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о кадровых перестановках предупреждал Давид Мелик‑Гусейнов. Он заявлял, что «требуется перезагрузка. Вопросы к тренерскому штабу. Назрели изменения».

По его словам, наступил «чёрный день в истории команды». Никакие разговоры и установки не помогли, футболисты психологически не мотивированы и физически не собранны.

Сергей Юран остался недоволен судейством в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» и раскритиковал арбитров за назначенные в ворота его команды пенальти.

На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока.

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран дисквалифицирован на два матча условно. Такое решение 11 апреля принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС).