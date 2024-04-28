Нижний Новгород, 28 апреля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Изменения назрели в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород». Это показало поражение в игре с «Ахматом», заявил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов 28 апреля в Telegram-канале.

Максим Богодвид/РИА Новости

Итогом матча 26-го тура РПЛ в Грозном стала победа «Ахмата» над «Пари НН» со счётом 5:1. Команда Сергея Юрана в шестой раз подряд потерпела поражение в чемпионате России.

«Понятно, что сейчас нельзя продолжать в таком же духе. Требуется перезагрузка. Вопросы к тренерскому штабу. Назрели изменения», — написал Мелик‑Гусейнов.

По его словам, наступил «чёрный день в истории команды». Никакие разговоры и установки не помогли, футболисты психологически не мотивированы и физически не собраны. Они вернутся в Нижний Новгород для подготовки к следующим турам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на два матча условно главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана. После того как 6 апреля нижегородцы проиграли на своём поле «Краснодару» со счётом 3:4, Юран в нецензурной форме высказался в адрес, предположительно, судейской бригады Евгения Буланова.