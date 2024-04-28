Грозный, 28 апреля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» на своём поле одержал крупную победу над «Пари НН» (Нижний Новгород) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 5:1.

ФК «Ахмат»

Первый мяч на 26-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате и вывел свою команду вперёд. На 42-й минуте нападающий нижегородской команды Николоз Кутателадзе сравнял счёт, однако на пятой компенсированной к первому тайму минуте игрок «Ахмата» Владислав Камилов удвоил преимущество.

На 53-й минуте Конате оформил дубль, спустя пару минут полузащитник «Пари НН» Кирилл Боженов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

На 65-й минуте полузащитник грозненцев Милош Шатара забил 4-й мяч в ворота соперника, а на 87-й минуте вышедший на замену Лечи Садулаев довёл счёт до 5:1.

Таким образом, «Ахмат» одержал вторую подряд победу в РПЛ и поднялся на 10-е место, в активе команды 29 очков. «Пари НН» потерпел шестое поражения кряду и опустился на 11-е место с 28 очками.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) утвердило расписание первой части чемпионата России по футболу сезона 2024/25, в соответствии с которым первая часть чемпионата начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря.