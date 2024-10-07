Москва, 7 октября, 2024, 20:15 — ИА Регнум. В Москве суд приговорил троих создателей финансовой пирамиды к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет за хищение почти 214 млн рублей у 154 вкладчиков, сообщили в прокуратуре Москвы 7 октября.

Прокуратура Москвы

«С учётом позиции прокуратуры суд приговорил 40-летнего Максима Омельченко к 12 годам, 50-летнюю Людмилу Голубеву — к 9 годам, 46-летнюю Елену Сон — к 8 годам колонии общего режима. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой, в крупном размере», — отмечено в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Уточняется, что мошенники развернули масштабную рекламную кампанию, обещая вкладчикам выплаты до 22% в месяц. На деле финансирование поступало за счёт средств новых членов пирамиды.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в Зеленограде задержали мошенника-криптовалютчика, которым были обмануты 42 человека на общую сумму 71 млн рублей. Доход для вновь присоединившихся к «инвестпроекту» формировался из ранее привлечённых денег.

В Москве 2 октября возбудили уголовное дело против создателей криптовалютной биржи Cryptex. Объём денег, поступивших в 2023 году в сервисы преступного сообщества, превысил 112 млрд рублей, преступный доход составил 3,7 млрд рублей. По возбуждённому по трём статьям УК РФ делу проходят 96 человек.