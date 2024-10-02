Москва, 2 октября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. В Москве возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Об этом 2 октября сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нём»), ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»)», — говорится в сообщении СК РФ.

По версии следствия, в 2013 году фигуранты в целях личного обогащения создали преступное сообщество. Они разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов для реализации незаконной банковской деятельности. Подозреваемые вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры.

Следствие установило, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов дела составил 3,7 млрд рублей.

В рамках расследования в 14 российских субъектах провели 148 обысков. В Москву доставили 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 23 сентября полиция закрыла криптообменник с оборотом 200 млн рублей, работавший под видом турфирмы. Подозреваемые обналичивали деньги и продавали валюту без соответствующего разрешения. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).