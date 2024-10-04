Москва, 4 октября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. В Зеленограде задержали мошенника, которым были обмануты 42 человека на общую сумму 71 млн рублей, сообщила 4 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Belkin Alexey/Global Look Press

Его начали разыскивать после обращения жителя Зеленограда. Мужчина поверил создателям «инвестпроекта», обещавшим в интернете хороший заработок на инвестициях в криптовалюту.

В июне прошлого года мужчина решил вложить деньги в предлагаемый проект. Деньги он переводил через личный кабинет, получая время от времени небольшую прибыль. Когда ему перестали перечислять доход, он обратился в полицию.

Силовики выяснили, что обещавший хорошие заработки создал финансовую пирамиду. Он и его подельники, проводившие сделки по покупке и продаже криптовалюты, привлекали граждан к вложению капитала на своей платформе. Доход для только что присоединившихся к «инвестпроекту» формировался из ранее привлечённых денег.

МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«В настоящее время потерпевшими признаны 42 человека. Общий ущерб превышает 71 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из владельцев компании», — сообщила Волк в своём Telegram-канале.

При обыске у афериста изъяли документы, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По решению суда его заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября аферисты выманили у заслуженной артистки России Натальи Москвиной крупную сумму. Сначала с ней связался якобы сотрудник Центрального Дома Российской Армии, затем представители ФСБ и Росфинмониторинга. Женщина совершила несколько переводов на сумму, превышающую 1 млн рублей.

В Москве 2 октября возбудили уголовное дело против создателей криптовалютной биржи Cryptex. Оборот денег, поступивших за прошлый год в сервисы преступного сообщества, превысил 112 млрд рублей, преступный доход составил 3,7 млрд рублей. По возбуждённому по трём статьям УК РФ делу проходят 96 человек.