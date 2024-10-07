Ставрополь, 7 октября, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ставрополья отправил под стражу на два месяца военного блогера Егора Гузенко с позывным Тринадцатый, подозреваемого в нападении на полицейского и хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.

Z13_Separ/Telegram

«Постановлением Кировского районного суда от 07.10.2024 в отношении подозреваемого Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 05.12.2024», — говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.

В материале отмечается, что Гузенко был задержан 5 октября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Однако во время допроса блогер отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. В пресс-службе уточнили, что Гузенко также находился в федеральном розыске по делу о хулиганстве. Уточняется, что в октябре 2021 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил Гузенко под домашний арест на два месяца.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября Гузенко в Telegram-канале сообщил о своём задержании полицейскими в Новопавлоске Ставропольского края, заявив, что был избит правоохранителями. Подробностей инцидента он не раскрыл.

Уточнялось, что Гузенко был задержан в центре. Блогер пришёл на центральную площадь отмечать День города в Новопавловске. На мужчине была маска. Полицейские попросили Гузенко снять её, но тот якобы отказался и вступил в драку с силовиками.