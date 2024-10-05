Новопавловск, Ставропольский край, 5 октября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Военный блогер Егор Гузенко 5 октября сообщил, что его задержали в Ставропольском крае.

Кадр из видео

«Меня задержали. Я в Кировском ОВД города Новопавловска», — написал Гузенко в своём Telegram-канале.

По словам блогера, при задержании его избили. Подробностей инцидента Гузенко не раскрыл.

Видео задержания опубликовал Telegram-канал Mash. Как отмечается в публикации, в день блогер пришёл на центральную площадь отмечать день города в Новопавловск, который отмечается в первую субботу октября. На мужчине была маска. Полицейские попросили Гузенко снять её, но тот отказался и вступил в драку с силовиками.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре раненный в шею боец спецоперации ударил другого военного, потерявшего на фронте ногу. Конфликт произошёл в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве. Обоих участников драки доставили в полицию. Как выяснилось, они являются военнослужащими одной части.

В конце сентября в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошёл скандал. Представившийся украинским военным мужчина пообещал пилотам взорвать воздушное судно и сорвал вылет российского самолёта в Екатеринбург. Взрывчатку в самолёте не обнаружили. Вылет был задержан на два с половиной часа.