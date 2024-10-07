Хельсинки, 7 октября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Газетная статья об угрозе финской национальной безопасности, якобы исходящей от Финско-русской школы Восточной Финляндии (ШВФ), стала поводом для обращения в полицию со стороны родителей некоторых учеников. Об этом директор школы Катри Анттила сообщила общественному вещателю Yle.

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Она пояснила, что школа не может от своего лица обратиться в полицию и подать заявление об оскорблении достоинства. Однако некоторые родители обратились и в полицию, и в Совет публичного слова, надзорный орган в журналистике, чтобы инициировать разбирательство о вмешательстве в частную жизнь.

По словам директора, публикация в газете Iltalehti нанесла ущерб репутации школы, так как интернет-поисковики будут каждый раз выдавать ссылки на эту статью.

«Понятно, что у Iltalehti свои цели — нужно повышать тираж, продавать газеты», — добавила Анттила.

По мнению председателя фонда правления школы Антеро Латту, скандальная статья пошла учреждению на пользу, так как повысила узнаваемость школы. Правление работает над мерами по усилению позиции ШВФ, сообщил он.

В публикации от 4 сентября утверждалось, что ШВФ грозит закрытие из-за «угрозы национальной безопасности». Газета Iltalehti назвала в числе угрозы «повышенное внимание» к школе российских государственных СМИ и использование сюжетов о ней в «российской пропаганде». На следующий день Полиция безопасности Финляндии (Supo) опровергла эти заявления. В посольстве РФ в Финляндии публикацию назвали проявлением русофобии.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Финляндии опубликовали план закрытия ШВФ, которая специализируется на русском языке и культуре и имеет подразделения в трёх городах: Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Власти городов утверждают, что школа больше не нужна, при этом юридических оснований для закрытия нет, а соответствующее решение в юрисдикцию городских властей не входит. Школа привлекла юристов, чтобы бороться против закрытия.