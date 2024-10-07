Геническ, Херсонская область, 7 октября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. В Новотроицком Херсонской области подорвали автомобиль начальника районного отдела МВД, в результате чего пострадавший получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Следственном управлении (СУ) СК РФ по региону.

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«Следствием установлено, что сегодня примерно в 10 часов 40 минут на территории площадки у магазина «Троя» в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. В результате детонации получил минно-взрывную травму начальник ОМВД России «Новотроицкое» ГУ МВД России по Херсонской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921352" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь начальника районного отдела полиции в Херсонской области

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. п. «б, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«У следствия имеются достаточные данные полагать, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — отметили в ведомстве.

Место подрыва и автомобиль осмотрели следователи. Также были допрошены свидетели и очевидцы. В настоящее время сотрудники СК устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему лиц, добавили в областном СК.

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