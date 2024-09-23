Алёшки, Херсонская область, 23 сентября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. В отношении семьи главврача больницы в Алёшках Херсонской области совершён теракт, погибла его жена, сам он выжил, сообщил 23 сентября глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС

«В Алёшках теракт против семьи главврача больницы Владимира Харлана. Сам он чудом выжил. К сожалению, погибла супруга Владимира Ивановича», — написал он.

По словам Алексеенко, доктора выслеживали целенаправленно.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября три мирных жителя получили ранения при обстреле Вооружёнными силами Украины посёлка городского типа Великая Лепетиха в Херсонской области. По словам губернатора Владимира Сальдо, украинская армия выпустила по региону в общей сложности 37 снарядов.

12 сентября один человек погиб и восемь были ранены в результате массированного обстрела со стороны ВСУ центрального рынка Новой Каховки. Шестерых пострадавших госпитализировали в центральную больницу Каховки в состоянии средней степени тяжести. Два человека получили тяжёлые ранения, их направили в Геническую ЦРБ.