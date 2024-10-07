Курск, 7 октября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области используют более усиленные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по сравнению с другими участками фронта, рассказал оператор БПЛА с позывным Метис.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Здесь всё немного иначе, чем в ДНР. Лес гораздо более плотный — есть где спрятаться. А там все лысое, не скрыться от дрона. Но главное — тут РЭБ работает сильнее», — приводит слова российского бойца «РИА Новости».

По его словам, на курском направлении «чуть пожарче, чем на Авдеевке». Метис добавил, что при этом российские бойцы находят способы обойти РЭБ противника.

По данным Минобороны РФ на 7 октября, ВСУ потеряли более 21 тыс. бойцов и 136 танков за время боевых действий на курском направлении. Также российские силы за минувшие сутки сорвали попытки атак ВСУ в направлении двух посёлков Курской области — Любимовки и Русского Поречного.

Ранее военнослужащие 44-го армейского корпуса ВС России ликвидировали в Курской области бойцов ВСУ, которые перед этим расстреляли эвакуировавшихся в сторону российских позиций мирных жителей.

Президент России Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.