Курск, 6 октября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Военнослужащие 44-го армейского корпуса Вооружённых сил Российской Федерации ликвидировали в Курской области бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые перед этим расстреляли эвакуировавшихся в сторону российских позиций мирных жителей. Об этом 6 октября сообщил командир мотострелкового батальона корпуса с позывным Горизонт.

Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

«Были случаи, когда лично сами наблюдали, как противник уничтожал мирное население, которое пыталось отойти в нашу сторону. После чего, как в простонародье говорят, кровь закипает и личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Военнослужащий добавил, что в ходе одного из столкновений с противником боец его подразделения ликвидировал двоих украинских военных в рукопашной схватке.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа замкомандира батальона девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, как в районе Малой Локни в Курской области украинские боевики расстреляли в спину троих детей, которым было от 10 до 12 лет. Он подчеркнул, что представители ВСУ действовали намеренно и цинично. Кадет уточнил, что боевики посадили детей на мотоцикл с коляской и показали, в каком направлении им ехать, а после того, как те чуть отъехали, расстреляли их в спину.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские боевики, как в тире, расстреливали машины мирных жителей в Курской области, в том числе из бронетранспортёров. Дипломат добавил, что общался с несколькими женщинами, которые столкнулись с целыми группами боевиков, которые блокировали эвакуационные трассы и открывали огонь по проезжающим мимо машинам.