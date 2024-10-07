Курск, 7 октября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. ВС РФ в минувшие сутки сорвали попытки атак ВСУ в направлении двух посёлков Курской области — Любимовки и Русского Поречного, сообщила 7 октября пресс-служба Министерства обороны.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Кроме того, были отражены две контратаки противника.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки («Север» ВС РФ. — Прим. ред.) отражены две контратаки противника в направлении населённых пунктов Кременное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении населённых пунктов Любимовка и Русское Поречное. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, также 7 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что в минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 150 бойцов, а также несколько единиц техники, в том числе три боевые бронированные машины. Потери противника за всё время ведения боевых действий на данном направлении с 6 августа превысили 21 тыс. человек.

Работу российских военных в Курской области осложняют особенности рельефа и более мощные по сравнению с другими участками фронта средства РЭБ противника, рассказал ранее журналистам оператор БПЛА с позывным Метис. На курском направлении «чуть пожарче, чем на Авдеевке», подчеркнул он.