Москва, 7 октября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 21 тыс. военных за время боёв на курском направлении, проинформировал 7 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 000 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 888 боевых бронированных машин», — сообщили в Минобороны РФ.

Также украинские подразделения потеряли 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники противника.

Кроме того, российские силы за минувшие сутки сорвали попытки атак ВСУ в направлении двух посёлков Курской области — Любимовки и Русского Поречного.

6 октября ИА Регнум передавало, что военнослужащие 44-го армейского корпуса ВС России ликвидировали в Курской области бойцов ВСУ, которые перед этим расстреляли эвакуировавшихся в сторону российских позиций мирных жителей.