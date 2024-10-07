Москва, 7 октября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. ВСУ за сутки потеряли более 150 военных на курском направлении и три боевые бронемашины. Об этом 7 октября проинформировали в Министерстве обороны России.

Telegram/Zelenskiy / Official

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 000 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны докладывало, что экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по скоплению личного состава и бронетехнике украинских формирований в приграничье Курской области. В ведомстве добавили, что, согласно докладам авианаводчика, в результате удара живая сила и военная техника противника были ликвидированы.

Ранее в этот же день стало известно, что российские военные за сутки пресекли две попытки украинских боевиков прорваться через государственную границу в курское приграничье. Также армия России отразила четыре контратаки ВСУ в направлении населённого пункта Плехово.