Москва, 7 октября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, который он проведёт в рабочей обстановке. Он намерен встретиться с лидерами СНГ, которые примут участие в заседании совета глав этой организации в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

7 октября главе государства исполняется 72 года. О планах российского лидера на этот день ранее рассказывал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры с лидерами СНГ у Путина запланированы на вечер понедельника. В первой половине дня он собирается провести ряд закрытых рабочих встреч.

Как сообщало ИА Регнум, с днём рождения Владимира Путина уже успел поздравить глава Чечни Рамзан Кадыров. В своём поздравлении он выразил признательность российскому лидеру за помощь в достижении мира и стабильности в республике. Кадыров также добавил, что политика Путина помогла России преодолеть кризис 1990-х годов и занять достойное место в мире.

Ранее в итальянском городе Генуе активисты расклеили листовки с портретом Путина и текстом, в котором местные жители поздравляли президента РФ с днём рождения. В другом итальянском городе, Турине, была установлена баннер-растяжка, на которой также написаны слова с поздравлениями в адрес российского лидера.

В октябре 2023 года Владимир Путин рассказал, что в свой прошлый день рождения пообедал вместе с главами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский президент уточнил, что в рамках этой встречи была проведена большая работа, и она дала старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.