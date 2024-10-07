Анадырь, 7 октября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Житель Чукотки, командир танка Тимур Варин получил звание Героя Российской Федерации решением президента РФ Владимира Путина за заслуги, проявленные в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

Сайт правительства Чукотского автономного округа Тимур Варин

«Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил жителю Тимуру Варину звание Героя Российской Федерации. Эта награда была вручена бойцу накануне его 34-го дня рождения за профессионализм, проявленный в зоне проведения специальной военной операции», — отметило региональное правительство на своём сайте.

Глава Чукотки Владислав Кузнецов отметил, что экипаж танка, которым командует военнослужащий, помог штурмовой группе Вооружённых сил РФ пройти через минное поле при штурме Новомихайловки (ДНР). При этом боевая машина выдержала 10 попаданий противотанковых мин.

Он подчеркнул, что танкисты двигались вперёд, несмотря на удары артиллерии и дронов ВСУ. У танка в процессе движения заклинило механизм орудия.

Варина призвали в войска в сентябре 2022 года. До службы в ВС РФ он работал техником по радионавигации, радиолокации и связи.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля Министерство обороны РФ проинформировало, что группировка войск «Юг» Вооружённых сил России освободила Новомихайловку. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский тогда отмечал, что освобождение этого села улучшило возможности для окружения Угледара (ДНР) российскими войсками. Он подчёркивал, что это событие имело стратегическую важность.

3 октября Минобороны РФ официально объявило, что Вооружённые силы России освободили Угледар. 6 октября заместитель командующего группировкой войск «Восток» Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Роман Греков рассказал, что освободить город позволили внезапность действий российской армии, а также одновременная и слаженная работа войск России.