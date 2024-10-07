Брянск, 7 октября, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолётного типа Вооружённых сил Украины над территорией Брянской области. Об этом 7 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что в результате падения фрагментов сбитого беспилотника никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, вечером 6 октября Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух вражеских беспилотников в небе над Белгородской и Брянской областями. По информации оборонного ведомства, силы ПВО нейтрализовали воздушные цели в период с 20:50 до 22:30 по местному времени (совпадает с мск).

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке другого украинского дрона, влетевшего в окно жилого дома в селе Козьмодемьяновка. В результате инцидента царапины получил 13-летний ребёнок. В воскресенье утром FPV-дрон атаковал производственное здание в городе Шебекине, пострадала мирная жительница. По словам Гладкова, женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями направили в городскую больницу №2 в Белгороде. В селе Муром в результате атак БПЛА огнём уничтожен жилой дом, повреждено ещё одно строение.