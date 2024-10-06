Москва, 6 октября, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовала по одному беспилотному летательному аппарату (БПЛА) украинских войск в Белгородской и Брянской областях, сообщило 6 октября Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Система ПВО

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что попытки атак БПЛА были пресечены в период с 20:50 до 22:30 мск (совпадает с местным временем).

Как сообщало ИА Регнум, ранее о сбитом дроне в Брянской области написал губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что никто не пострадал. Кроме того, по данным главы региона, удалось избежать разрушений.

Ранее Минобороны проинформировало, что в ночь с 5 на 6 октября силы ПВО обезвредили над территорией трёх регионов РФ 10 БПЛА украинской армии. Семь дронов было перехвачено и уничтожено в небе над Белгородской областью, два — в Курской области, ещё один — в Воронежской области.