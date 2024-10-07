Белград, 7 октября, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Обострение на Ближнем Востоке негативно влияет на положение Запада в рамках боевых действий в зоне украинского конфликта, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

В эфире телеканала Pink он отметил, что в случае дальнейшей эскалации в Ближневосточном регионе ситуация для западных стран на Украине продолжит ухудшаться. Сербский лидер пояснил, что Израилю потребуется помощь, которая будет по масштабам в 10 раз больше той, которую оказывают Киеву.

Вучич считает, что перенос внимания Запада на Ближний Восток позволит российской армии ускорить темпы продвижения в зоне проведения специальной военной операции. Он также предупредил, что страны Восточной Европы ждёт рост цен на электроэнергию предстоящей зимой, поскольку им придётся помогать киевскому режиму передачей энергии на фоне проблем с инфраструктурой на Украине.

Глава Сербии также выразил уверенность, что если бывший американский лидер Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах в США, то украинский конфликт получится закончить. Вучич добавил, что противостояние на Украине не выгодно никому.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Трамп пообещал, что добьётся мирного урегулирования украинского конфликта в случае его избрания новым главой Белого дома. Он уточнил, что добьётся результата ещё до инаугурации.

30 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риск начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке очень высок. Он уточнил, что в связи с гибелью лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы от израильского удара в регионе наблюдается дестабилизация обстановки. Представитель Кремля отметил, что на Ближнем Востоке уже погибло много мирных жителей и есть угроза гуманитарной катастрофы.

Ещё в 2019 году бывший лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предсказывал, что события, которые произойдут к 2024 году на Ближнем Востоке, заставят весь мир забыть про конфликт на Украине. Политик предупреждал об опасности третьей мировой войны.