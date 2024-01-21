Манчестер, США, 21 января, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир 20 января пообещал: если победит на выборах и станет президентом, то добьётся мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до инаугурации.

Ввстреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной ещё до того, как я вступлю в должность», — заверил Трамп, но не сказал, сколько ему на это потребуется времени.

Он подчеркнул, что хорошо знает обоих лидеров — и Путина, и Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его встревожили слова Трампа про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за сутки.

Украинский лидер снова пригласил Трампа приехать в Киев. По словам Зеленского, если экс-глава Белого дома сможет остановить военные действия за 24 часа, то этого будет достаточно, чтобы приехать.

Трамп неоднократно заявлял, что для разрешения русско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. Он утверждал, что намерен в случае своей победы на выборах президента США сказать двум коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пару предложений.