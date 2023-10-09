Москва, 9 октября, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Бывший лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский ещё в 2019 году предсказывал, что события, которые произойдут к 2024 году на Ближнем Востоке, заставят весь мир забыть про конфликт на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина. Речь идёт о третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — рассуждал Жириновский.

Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, слова которого приводит «Комсомольская правда», отметил, что эти «пророчества» основаны на глубоком понимании Владимиром Жириновским причин, предпосылок и деталей ближневосточной политики.

Как передавало ИА Регнум, вооружённый конфликт начался утром 7 октября после массированного ракетного обстрела территории Израиля со стороны ХАМАС, боевики которого позднее заняли ряд населённых пунктов на юге страны.

В ночь на 8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что вооружённые силы страны завершили первую фазу операции «Железные мечи» против движения ХАМАС. По его словам, войска еврейского государства уничтожили большую часть сил проникших в страну палестинцев.