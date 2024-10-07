Хайфа, Израиль, 7 октября, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате обстрела северных районов Израиля, в том числе портового города Хайфы, возросло до 10 человек. Об этом в ночь на 7 октября сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Сообщается, что как минимум один житель города Тверии, расположенного на берегу Тивериадского озера в Галилее, пострадал при обстреле со стороны Ливана. Ещё несколько человек получили осколочные ранения различной степени тяжести при ударе по Хайфе.

По данным службы скорой помощи Израиля «Красный щит Давида», среди пострадавших по меньшей мере один ребёнок — 13-летний подросток получил осколочное ранение головы в результате падения ракеты в Хайфе.

Как передавало ИА Регнум, вечером 6 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, в течение дня по израильской территории со стороны Ливана было выпущено более 120 снарядов. Ближе к полуночи, после того как в нескольких северных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, израильские средства противовоздушной обороны обнаружили ещё около 20 снарядов. Ракеты-перехватчики сбили несколько воздушных целей.

Позднее ЦАХАЛ объявила о серии авиаударов по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, в районе долины Бекаа и на юге Ливана. Согласно заявлению израильских войск, атакованы командные центры, пусковая установка и другие объекты инфраструктуры «Хезболлы». По информации ливанского министерства здравоохранения, в результате израильских ударов к югу от Бейрута погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе несколько детей. Ещё более 20 человек получили ранения.