Брянск, 6 октября, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Российские военные вечером 6 октября сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что отражением вражеской атаки занималось подразделение противовоздушных сил (ПВО).

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что ранения людей и разрушений удалось избежать.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 октября, по данным Министерства обороны РФ, Вооружённые силы России нейтрализовали один дрон ВСУ над территорией Брянской области и один беспилотник противника в Белгородской области. Первый был сбит в 06:35 мск, а второй — в 08:30 мск (в обоих регионах местное время совпадает с московским). Информацию по Брянской области подтвердил Александр Богомаз.