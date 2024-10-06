Бейрут, 6 октября, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Все рейсы Международного аэропорта Бейрута отменены до утра понедельника, 7 октября. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Ливана.

Global Look Press/Telenews/Keystone Press Agency

Отмечается, что ограничения на полёты начнут действовать с 21:00 мск воскресенья до 6:00 понедельника.

Ранее Иран отменил все авиарейсы с 20:30 воскресенья, 6 октября, до 5:30 понедельника, 7 октября. Об изменениях в рейсах и способе возврата авиабилетов Организация гражданской авиации Ирана сообщит позднее.

Как сообщало ИА Регнум, ливанское шиитское движение «Хезболла» 7 октября заявило об атаке с помощью беспилотных летательных аппаратов на базу технического обслуживания и подготовки армии Израиля к югу от города Хайфа.

Ранее 6 октября «Хезболла» заявило, что его бойцы не позволили военным Израиля прорваться на территорию Ливана. Уточнялось, что военные израильской армии попыталась войти вглубь ливанской территории у населённого пункта Блида, однако под артиллерийским обстрелом были вынуждены отступить.

1 октября Иран в качестве мести за убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по Израилю. По данным израильской армии, было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства ПВО перехватили большую часть из них.

6 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил, что у Тель-Авива есть обязанность и право принять ответные меры на массированный ракетный удар Ирана в начале месяца. По его словам, ни одна страна в мире не имеет права допускать или игнорировать подобные атаки.