Париж, 6 октября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Юлия Вавилова, которая находилась вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым в момент его задержания в Париже, была в тот момент беременна и потеряла ребёнка. Об этом в воскресенье, 6 октября, рассказал основатель мессенджера.

соцсети, Telegram/Vavia’s

Он сообщил, что узнал о беременности своей девушки 27 августа во время допроса от сотрудников полиции. Бизнесмен поблагодарил их за хорошую новость, а они неловко улыбнулись.

«Позже я узнал, что полиция не знала, как сообщить мне новость о беременности Юлии. Обстоятельства были не совсем праздничными. Юлии была одна в чужой стране, где она никогда раньше не была. Никто не знал, когда я смогу снова поговорить с ней», — написал он в своём Telegram-канале.

Когда Дурова выпустили, он встретился с Вавиловой и узнал, что на неё в эти дни оказывали большое давление. Были распространены слухи, будто она агент израильской разведки «Моссад» и через свой блог сообщала передвижениях основателя Telegram.

4 октября Вавилова пошла на приём к врачу, наблюдавшему её беременность, и прислала плачущие эмодзи. Сразу стало понятно, что что-то не так, отметил Дуров.

Вавилова в своём Telegram-канале 6 октября сообщила, что при обследовании выявили отсутствие сердцебиения у плода. Пришлось делать операцию, теперь ей нужно пройти курс лечения.

«Трудно описать боль. К тому времени мы уже так привыкли к этой мысли. Это была 10-я неделя», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Его обвинили в причастности к совершению преступлений из-за отказа Telegram сотрудничать с властями Франции. 29 августа его выпустили под залог €5 млн, запретив покидать страну.

Правоохранители также задержали телохранителя Дурова и Вавилову, прилетевших вместе с основателем мессенджера. Их допросили и отпустили, при этом изъяли телефоны и ноутбуки.

Британский таблоид Daily Mail заявил, что Вавилова может быть агентом «Моссада». Якобы она специально публиковала в соцсетях свои фотографии с геолокацией, чтобы спецслужбам было проще задержать Дурова. Родственники девушки в беседе с ИА Регнум назвали глупостью такие предположения.