Москва, 27 августа, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Французские следователи допросили и отпустили 24-летнюю Юлию Вавилову и телохранителя основателя Telegram Павла Дурова. Однако перед этим правоохранители изъяли у блогерши и охранника телефоны и ноутбуки. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Соцсети Юлия Вавилова

27 августа Le Figaro сообщила, что содержание Дурова под стражей официально продлили до среды, 28 августа. Его 24-летнюю спутницу и телохранителя, задержанных вместе с ним в аэропорту Парижа, отпустили после допроса. По словам собеседника ИА Регнум, сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа изъяли для проверки всю технику, которая находилась при себе у Вавиловой и охранника Дурова.

Соцсети Юлия Вавилова

«На данный момент связи с Юлией нет, но окружение Дурова сообщило, что у неё и телохранителя работники прокуратуры забрали всё электронное. Сказали, что отправят на экспертизу, и непонятно, когда отдадут. С семьёй Юлия до сих пор не связывалась», — сообщил источник.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911665" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Юлия Вавилова, спутница Дурова

Как сообщало ИА Регнум, дело в отношении Павла Дурова было открыто 8 июля в рамках предварительного расследования, инициированного по результатам проверки отдела по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа. Дурова 24 августа задержали в аэропорту Ле-Бурже. Ордер активировался только после того, как основатель популярного мессенджера прибыл во Францию. Следователи поместили Дурова под стражу. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях. Срок его задержания истечёт 28 августа, уточнили в прокуратуре Парижа.

В Объединённых Арабских Эмиратах внимательно следят за делом Павла Дурова. В адрес правительства Франции направили запрос на предоставление ему всех консульских услуг. У Дурова, по данным СМИ, есть паспорта ОАЭ, Франции и России.