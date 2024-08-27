Источник: у спутницы и охранника Павла Дурова изъяли телефоны и ноутбуки
Москва, 27 августа, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Французские следователи допросили и отпустили 24-летнюю Юлию Вавилову и телохранителя основателя Telegram Павла Дурова. Однако перед этим правоохранители изъяли у блогерши и охранника телефоны и ноутбуки. Об этом ИА Регнум рассказал источник.
27 августа Le Figaro сообщила, что содержание Дурова под стражей официально продлили до среды, 28 августа. Его 24-летнюю спутницу и телохранителя, задержанных вместе с ним в аэропорту Парижа, отпустили после допроса. По словам собеседника ИА Регнум, сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа изъяли для проверки всю технику, которая находилась при себе у Вавиловой и охранника Дурова.
«На данный момент связи с Юлией нет, но окружение Дурова сообщило, что у неё и телохранителя работники прокуратуры забрали всё электронное. Сказали, что отправят на экспертизу, и непонятно, когда отдадут. С семьёй Юлия до сих пор не связывалась», — сообщил источник.
Как сообщало ИА Регнум, дело в отношении Павла Дурова было открыто 8 июля в рамках предварительного расследования, инициированного по результатам проверки отдела по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа. Дурова 24 августа задержали в аэропорту Ле-Бурже. Ордер активировался только после того, как основатель популярного мессенджера прибыл во Францию. Следователи поместили Дурова под стражу. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях. Срок его задержания истечёт 28 августа, уточнили в прокуратуре Парижа.
В Объединённых Арабских Эмиратах внимательно следят за делом Павла Дурова. В адрес правительства Франции направили запрос на предоставление ему всех консульских услуг. У Дурова, по данным СМИ, есть паспорта ОАЭ, Франции и России.