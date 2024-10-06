Москва, 6 октября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. В случае переноса боевых действий в Белоруссию у президента Александра Лукашенко будет полное основание обратиться к России для использования тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом 6 октября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Он прокомментировал слова депутата Верховной рады Олега Дунды, который накануне заявил, что Украина должна перенести боевые действия на территорию Белоруссии.

«Ну тогда у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белорусии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа Лукашенко заявлял, что Минск не будет применять имеющееся на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО), пока никто не нападёт на страну. Он также заявил, что на нарушение государственной границы республики будет дан мгновенный ответ.

Белорусский лидер заявлял, что республика будет делать всё возможное ради мирного сосуществования с Украиной. Он подчеркнул, что Минск никогда не инициировал никакого противостояния с Киевом и никакая война ему не нужна.

Президент России Владимир Путин 25 сентября заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии. Глава государства отметил, что с белорусской стороной все эти вопросы согласованы. Путин подчеркнул, что РФ обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников.