Тбилиси, 6 октября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» опровергла слухи о готовности признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом 6 октября сообщил исполнительный секретарь политической силы Мамука Мдинарадзе.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Он назвал эти слухи агитационными. По словам Мдинарадзе, сообщениями о том, что «Грузинская мечта» якобы собирается объединить страну признанием независимости Абхазии и Южной Осетии и переходом на конфедеративное устройство страны, агентура пытается повлиять на выборы.

«Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается! В том числе исключено то, чтобы согласиться на конфедерацию, что также означает признание оккупированных территорий», ― заявил исполнительный секретарь партии в своём личном блоге в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили 14 сентября заявил, что нужно найти силы, чтобы извиниться перед Южной Осетией за нападение в августе 2008 года. Он пообещал, что это будет сделано после парламентских выборов, назначенных на 26 октября.

Мдинарадзе 16 сентября назвал условия примирения с Южной Осетией и Абхазией. По его мнению, для этого нужно взаимное прощение.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно заявлял о стремлении вернуть Абхазию и Южную Осетию под контроль Тбилиси. 26 сентября он призвал соседние республики жить в едином государстве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 сентября заявил о готовности помочь Грузии, Абхазии и Южной Осетии в нормализации отношений, если они будут в этом заинтересованы. Глава ведомства подчеркнул, что Москва будет действовать в зависимости от решений Сухума и Цхинвала.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта ― Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в Грузии положительно оценили заявление Лаврова. Он также добавил, что после этого было бы хорошо перейти к действенным шагам. По мнению Каладзе, нужно в первую очередь приступить к разработке плана по выводу российских военных из Абхазии и Южной Осетии.

В 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооружённой агрессии Грузии. Тбилиси отказывается официально признавать независимость республик.